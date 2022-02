L'Inter si arena contro il Sassuolo: Raspadori-Scamacca fanno sognare gli emiliani, Inzaghi manca il primo posto (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Inter frena nella corsa Scudetto e resta a -2 dal Milan, ma con una partita giocata in meno. A San Siro il Sassuolo batte i nerazzurri per 2-0, con le reti degli azzurri Raspadori e Scamacca, e certifica il momento negativo della squadra di Simone Inzaghi, che nelle ultime tre partite di campionato ha raccolto soltanto un punto. Domani il Napoli, in caso di vittoria a Cagliari, può agganciare il Milan in testa alla classifica e scavalcare i nerazzurri che, però, hanno ancora una partita da recuperare. L'Inter si presenta alla sfida senza Brozovic ma con precedenti positivi senza il regista (cinque vittorie su cinque nelle ultime due stagioni). L'assenza del croato però si fa subito sentire in fase di impostazione. All'8? Gagliardini serve un Calhanoglu nella morsa dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) L'frena nella corsa Scudetto e resta a -2 dal Milan, ma con una partita giocata in meno. A San Siro ilbatte i nerazzurri per 2-0, con le reti degli azzurri, e certifica il momento negativo della squadra di Simone, che nelle ultime tre partite di campionato ha raccolto soltanto un punto. Domani il Napoli, in caso di vittoria a Cagliari, può agganciare il Milan in testa alla classifica e scavalcare i nerazzurri che, però, hanno ancora una partita da recuperare. L'si presenta alla sfida senza Brozovic ma con precedenti positivi senza il regista (cinque vittorie su cinque nelle ultime due stagioni). L'assenza del croato però si fa subito sentire in fase di impostazione. All'8? Gagliardini serve un Calhanoglu nella morsa dei ...

Advertising

andrea60_arena : @Inter @EdDzeko Lautaro patetico i soldi per venderlo ve li do io - andrea60_arena : @Inter Ancora avete il coraggio di scrivere dopo questa ennesima figura di merda - andrea60_arena : @DiMarzio @Inter @SassuoloUS Abbiamo visto come li conosci hai messo due punte che assieme sarà da 10 partite che non segnano complimenti - andrea60_arena : @Inter Come tutte le squadre di Inzaghi nei momenti clou si scioglie al sole - andrea60_arena : @Inter @EASPORTSFIFA Pipponi in campo ???????????? -