Linguaggio inclusivo, istruzioni per l'uso (Di domenica 20 febbraio 2022) Di recente in Italia si parla sempre più di Linguaggio inclusivo di genere e non solo, anche a fronte dell'uso dello Schwa, il simbolo pensato per definire un gruppo misto di soggetti. Oggi con Brave cerchiamo di addentrarci nel vivo della questione insieme a voi. Linguaggio inclusivo: DI COSA SI TRATTA DAVVERO? Il dizionario Oxford Languages definisce l'inclusività come "la tendenza a estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione ad un sistema o ad un'attività." Oggi la necessità di un Linguaggio inclusivo è tutt'altro che una tendenza per assecondare il "politicamente corretto", anzi è il simbolo che rappresenta la volontà di unire, di non discriminare nessuno. L'obiettivo è quello di evitare discriminazioni di ...

