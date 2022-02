Lindsey Erin Pearlman | perché era famosa l’attrice di General Hospital

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo alcuni giorni dall’annuncio della sua scomparsa, che aveva messo in moto la polizia locale affinché potesse essere ritrovata, arriva la triste notizia sul, che è stata trovata priva di vita in un quartiere residenziale di Holliwood; in merito all’accaduto è stata aperta un’indagine da parte degli inquirenti.aveva recitato anche nella celebre serie tv, nei panni di Margaret McMorris.eraNata nel 1979 a Chicago, è morta all’età di 43 anni. Non solo un’attrice,la ...

L'attrice Lindsey Erin Pearlman trovata morta a Hollywood. E' stata trovata morta a Hollywood l'attrice Lindsey Erin Pearlman, 43 anni. La donna, che ha recitato anche nella famosa serie General Hospital, in American Housewife e altre fiction, è stata trovata senza vita pochi giorni dopo la denuncia. Ancora sconosciute le cause della morte dell'attrice. Un nuovo mistero colpisce Hollywood. È stato ritrovato il corpo senza vita dell'attrice Lindsey Erin Pearlman, nota per i suoi ruoli in General Hospital, American Housewife e Chicago Justice. Qualche giorno fa la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa, avvenuta domenica scorsa.