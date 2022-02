Liga, l'Espanyol ferma il Siviglia: è fuga Real! LIVE Valencia-Barcellona 0-2: raddoppia De Jong. Poi il derby basco (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo le vittorie di ieri di Real e Atletico Madrid, toccava al Siviglia, unica inseguitrice delle merengues, aprire il programma di questa domenica... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo le vittorie di ieri di Real e Atletico Madrid, toccava al, unica inseguitrice delle merengues, aprire il programma di questa domenica...

