Life is But a Dream, il corto sulle arti marziali fantasy girato con iPhone 13 Pro dal regista di "Old Boy" (Di domenica 20 febbraio 2022) Shot on iPhone colpisce anche quest'anno : Apple pubblica il corto del regista di Oldboy a Febbraio Shot on iPhone: quando il film necessita solo di un iPhone – Computermagazine.itIl nuovo, e lasciateci dire bellissimo, capitolo della campagna Shot on iPhone coinvolge questa volta Park Chan-wook, il famoso regista sudcoreano noto per esempio per il thriller psicologico Oldboy e tutta la Trilogia della Vendetta, per Stoker e per Snowpiercer, ultimo capolavoro di Netflix. Il regista e la sua fidata compagnia hanno prodotto per Apple un cortometraggio della durata di soli 20 minuti, disponibile da qualche giorno su YouTube, accessibile alla visione di tutti. Il film è girato tutto con un iPhone 13 Pro

Ultime Notizie dalla rete : Life But Apple, ecco il corto del regista di Oldboy girato con iPhone 13 Pro Life is but a dream è l'ultima fatica di Park Chan - Wook, leggendario regista della trilogia della vendetta e autore di Oldboy, recentemente restaurato in 4K , ma si tratta di un progetto esotico e ...

