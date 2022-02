Leonardo Da Vinci: l’intervista impossibile all’Expo di Dubai. Nel film di Rai cinema (Di domenica 20 febbraio 2022) Ha parlato di sè, del suo tempo, delle sue tribolazioni, oltre che delle invenzioni nate dal suo genio, Leonardo da Vinci, nell'intervista impossibile racchiusa in un film che sarà proiettato mercoledì 23 febbraio 2022 all'Expo di Dubai, rassegna universale che chiuderà il 31 marzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) Ha parlato di sè, del suo tempo, delle sue tribolazioni, oltre che delle invenzioni nate dal suo genio,da, nell'intervistaracchiusa in unche sarà proiettato mercoledì 23 febbraio 2022 all'Expo di, rassegna universale che chiuderà il 31 marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Vinci Gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci in visita al Circolo Rhegium Julii Una delegazione di studenti del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci , accompagnata dalle insegnanti Fiorenza Pannuti e Mafalda Pollidori , si è recata in visita presso la sede del Circolo culturale Rhegium Julii per approfondire la storia di un ...

10 curiosità sul Beato Angelico Ispirò Leonardo da Vinci Il suo messaggio artistico influì fortemente sul più grande pittore fiorentino del XV - XVI secolo, Sandro Botticelli, e su altri artisti come Domenico Veneziano, Piero della ...

Expo Dubai: a padiglione Italia il genio di Leonardo e Vinci - Toscana Ansa Expo, un film su Leonardo da Vinci a Dubai Mercoledì 23 febbraio, all'interno del padiglione Italia dell'esposizione universale, sarà proiettata la pellicola del regista italiano Massimiliano Finazzer Flory "Essere Leonardo da Vinci, ...

