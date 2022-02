L'efficienza energetica del settore residenziale è migliorata (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'Agenzia Nazionale per l'efficienza energetica (ENEA) ha reso noti i dati del “Rapporto Annuale sull'efficienza energetica”, giunto alla sua decima edizione. Secondo quanto contenuto nel report realizzato con il Comitato... Leggi su today (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'Agenzia Nazionale per l'(ENEA) ha reso noti i dati del “Rapporto Annuale sull'”, giunto alla sua decima edizione. Secondo quanto contenuto nel report realizzato con il Comitato...

Ultime Notizie dalla rete : efficienza energetica Nuovo Decreto contro il rincaro bollette, ecco cosa cambia! ...fondo funzionale a favorire l'autoconsumo da fonti rinnovabili per le pmi e un credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno che effettueranno investimenti per migliorare l'efficienza energetica ...

La prova. Renault Megane E - Tech, la nativa digitale LO STILE DI GUIDA Due le proposte con livelli di efficienza energetica da scegliere in base alle esigenze personali: EV40 da 40 kWh con autonomia di 300 km (ciclo WLTP), oppure EV60 da 60 kWh che ...

“L'efficienza energetica è fondamentale per la transizione” Staffetta Quotidiana Edison si affida a Grey dopo una gara, lancia la nuova campagna multimediale e incrementa il budget pubblicitario Leggi anche: TUTTI GLI SPOT E LE CAMPAGNE DEL 2022 Il piano di Edison per la transizione energetica prevede necessariamente ... sempre di più soluzioni integrate per massimizzare la loro efficienza e ...

“Così non basta” Sul caro energia imprese e partiti chiedono di più rileva come «la misura del credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti per l’efficienza energetica» sia destinata solo alle regioni del Sud, e auspica che venga estesa anche alle ...

