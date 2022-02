Leandro e Maria Paola dopo C’è posta per te: lei tradita chiude la busta, l’ha perdonato? (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle prime storie raccontate ieri a C’è posta per te, ha appassionato in modo particolare il pubblico da casa. Protagonista è una ex coppia. Lui, Leandro, ha tradito più volte la sua compagna Maria Paola Spina ma adesso sembra intenzionato a riconquistarla. Lei, di contro, ha deciso di chiudere la storia (e la busta)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle prime storie raccontate ieri a C’èper te, ha appassionato in modo particolare il pubblico da casa. Protagonista è una ex coppia. Lui,, ha tradito più volte la sua compagnaSpina ma adesso sembra intenzionato a riconquistarla. Lei, di contro, ha deciso dire la storia (e la)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - blogtivvu : Leandro e Maria Paola dopo C’è posta per te: lei tradita chiude la busta, l’ha perdonato? #cepostaperte - giuseppe_alto : Chi è Maria Paola Spina, non ha perdonato i tradimenti di Leandro a C'è posta per te - occhio_notizie : Chi è Maria Paola, la ragazza che a #CePostaperTe ha chiuso con Leandro | - zazoomblog : Leandro tradisce e lascia Maria Paola prima del matrimonio lei chiude la busta a C’è Posta Per Te - #Leandro… -