Le storie che ricorderemo dei Giochi olimpici di Pechino (Di domenica 20 febbraio 2022) Bye bye, Beijing: si chiudono i Giochi olimpici di Pechino 2022. Ogni atleta ha la sua storia che andrebbe raccontata. Molti hanno gioito, molti hanno pianto. Altri hanno già deciso che ci riproveranno, magari a Milano Cortina 2026, o forse già da domani, tornando ai loro “campionati”, alle loro coppe del Mondo, alla loro vita di atleta. Alcuni, poi, sono diventati simbolo di questi Cinque cerchi invernali, ben oltre i loro risultai. Dal flop di Mikaela Shiffrin, da cui la super campionessa saprà rinascere più forte, al risultato storico di Erin Jackson nel pattinaggio pista lunga, ecco alcune delle storie più simboliche di Pechino 2022. La regina del freeski nel nome del dialogo fra popoli Ailing Eileen Gu si laurea dea del free ski con i suoi due ori e un argento. Lei ha cambiato nazionalità, ... Leggi su gqitalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Bye bye, Beijing: si chiudono idi2022. Ogni atleta ha la sua storia che andrebbe raccontata. Molti hanno gioito, molti hanno pianto. Altri hanno già deciso che ci riproveranno, magari a Milano Cortina 2026, o forse già da domani, tornando ai loro “campionati”, alle loro coppe del Mondo, alla loro vita di atleta. Alcuni, poi, sono diventati simbolo di questi Cinque cerchi invernali, ben oltre i loro risultai. Dal flop di Mikaela Shiffrin, da cui la super campionessa saprà rinascere più forte, al risultato storico di Erin Jackson nel pattinaggio pista lunga, ecco alcune dellepiù simboliche di2022. La regina del freeski nel nome del dialogo fra popoli Ailing Eileen Gu si laurea dea del free ski con i suoi due ori e un argento. Lei ha cambiato nazionalità, ...

