Lazio-Porto in tv in chiaro? Canale, orario e streaming ritorno spareggio Europa League (Di domenica 20 febbraio 2022) Alle 18:45 di giovedì 24 febbraio la Lazio ospiterà il Porto in occasione della sfida di ritorno dello spareggio di Europa League 2021/2022. Si gioca all’Olimpico e i biancocelesti cercano il pass per gli ottavi dopo il 2-1 a favore dei Portoghesi dell’andata. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Alle 18:45 di giovedì 24 febbraio laospiterà ilin occasione della sfida didellodi2021/2022. Si gioca all’Olimpico e i biancocelesti cercano il pass per gli ottavi dopo il 2-1 a favore deighesi dell’andata. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

EuropaLeague : ?????? Porto vs Lazio ?? #UEL - cianchetto4 : @Antikimmichismo È ovvio, Lazio senza 4 titolari (+ Leiva) tra cui Ciro e Luis, fuori casa 3 giorni dopo l'europa L… - ElalunaPaolo : RT @Ultramaniatics_: #UEL BENVENUTI AMICI LAZIALI. Porto ???? vs Lazio ???? 17/02 - felipetto10 : per Lazio-Porto nei distinti nord ci sono ancora circa 600 buglietti. AVANTI LAZIALI. - ammaiFiamma : Perché gli Spartani col figlio imperfetto prendevano il cavallo, si dirigevano al galoppo verso il primo porto, si… -