Lazio, maltempo: allerta meteo gialla per vento e pericolo mareggiate

Dopo settimane in cui le temperature facevano assaporare un aria a dir poco promaverile, ecco che lo spettro del maltempo fa capolino nella Capitale e in generale su tutta la regione Lazio.

Leggi anche: Neve nel Lazio, attenzione al maltempo: i consigli per i viaggiatori e la situazione sulle autostrade

Lazio, maltempo: allerta gialla per vento

A partire dalla tarda mattinata di domani, lunedì 21 febbraio, e per le successive 24-36 ore sono previste nel Lazio venti forti a burrasca dai qaudranti occidentali, con raffiche di burriasca forte lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionanale Regionale ha effettuato la valutazione dei rischi di ...

