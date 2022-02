Lauda: The Untold Story, l’incredibile ritorno del pilota leggenda della F1 (Di domenica 20 febbraio 2022) Il 1º agosto 1976 Niki Lauda parte in pole position al Gran Premio di Germania, sul lungo e tortuoso circuito del Nürburgring. Opta per le gomme da pioggia, e al primo giro viene sorpassato da diversi piloti con gomme slick su un asfalto... Leggi su europa.today (Di domenica 20 febbraio 2022) Il 1º agosto 1976 Nikiparte in pole position al Gran Premio di Germania, sul lungo e tortuoso circuito del Nürburgring. Opta per le gomme da pioggia, e al primo giro viene sorpassato da diversi piloti con gomme slick su un asfalto...

Advertising

Lucavad72 : RT @SkySportF1: 'Lauda: the untold story', il docu-film stasera in prima tv su Sky Documentaries #SkyMotori #F1 #Formula1 - giulyleclerc : RT @SkySportF1: 'Lauda: the untold story', il docu-film stasera in prima tv su Sky Documentaries #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : RT @SkySportF1: 'Lauda: the untold story', il docu-film stasera in prima tv su Sky Documentaries #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : 'Lauda: the untold story', il docu-film stasera in prima tv su Sky Documentaries #SkyMotori #F1 #Formula1 - andreastoolbox : Lauda: the untold story, il docu-film sul campione di F1 su Sky Documentaries | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Lauda The Il retroscena dell'argento di Sofia Goggia alle Olimpiadi Sofia, "the Rock" , più dura della pista cinese dove il freddo mangia la mente e le mani. Le ... da Goggia alle Olimpiadi a Marquez, Rossi, Lauda, Baresi, Lorenzo Marciano sincronizzati in fila i ...

Cosa guardare in tv oltre al Festival di Sanremo Non è certo l'unica pellicola trasmessa mercoledì 2 febbraio: ci sono anche " The Terminal " di ... Edgar " su Iris (ore 21) e, ancora, la rivalità tra i piloti di Formula1 Niki Lauda e James Hunt in " ...

"Lauda: the untold story", il docu-film stasera in prima tv su Sky Documentaries Sky Sport Niki Lauda, il compleanno della leggenda di F1 che avrebbe compiuto 73 anni Il 22 Febbraio celebriamo il compleanno di un 3 volte campione del mondo di F1, Niki Lauda: la storia dell’ex pilota dai campionati vinti insieme alla Ferrari passando dalla rivalità con James Hunt ...

"Lauda: the untold story", il docu-film stasera in prima tv su Sky Documentaries La storia di Niki Lauda, leggendario pilota di Formula 1, del suo incidente quasi fatale al Nürburgring e del suo ritorno in pista 33 giorni dopo. Attraverso una serie di filmati inediti ...

Sofia, "Rock" , più dura della pista cinese dove il freddo mangia la mente e le mani. Le ... da Goggia alle Olimpiadi a Marquez, Rossi,, Baresi, Lorenzo Marciano sincronizzati in fila i ...Non è certo l'unica pellicola trasmessa mercoledì 2 febbraio: ci sono anche "Terminal " di ... Edgar " su Iris (ore 21) e, ancora, la rivalità tra i piloti di Formula1 Nikie James Hunt in " ...Il 22 Febbraio celebriamo il compleanno di un 3 volte campione del mondo di F1, Niki Lauda: la storia dell’ex pilota dai campionati vinti insieme alla Ferrari passando dalla rivalità con James Hunt ...La storia di Niki Lauda, leggendario pilota di Formula 1, del suo incidente quasi fatale al Nürburgring e del suo ritorno in pista 33 giorni dopo. Attraverso una serie di filmati inediti ...