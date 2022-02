L’Atalanta ha trovato l’America o l’America ha trovato l’Atalanta? L’arrivo di Pagliuca non è un salto nel buio, ma nel mondo (Di domenica 20 febbraio 2022) Alla fine, l’annuncio è arrivato. Dopo settimane, ma anche mesi, di voci che si sono sparse in ogni rivolo della comunicazione, il dubbio è stato tolto: l’Atalanta cambia volto. Passa di mano una fetta consistente delle azioni della società nerazzurra, … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 febbraio 2022) Alla fine, l’annuncio è arrivato. Dopo settimane, ma anche mesi, di voci che si sono sparse in ogni rivolo della comunicazione, il dubbio è stato tolto:cambia volto. Passa di mano una fetta consistente delle azioni della società nerazzurra, …

Advertising

luigicastronuov : RT @perchetendenza: 'Percassi': Perché secondo quanto riportato da @SkySport avrebbero trovato definitivamente un accordo per la cessione d… - Trasis874 : @SandroSca Dopo il pareggio contro l'Atalanta la maggior parte dei tifosi ha fatto i complimenti alla squadra e all… - domedonna : @AlfredoPedulla Alfredo, cosa pensi di questo rilievo statistico relativamente a Dicembre/Febb ? Trovato posto a La… - auciellofr2005 : RT @perchetendenza: 'Percassi': Perché secondo quanto riportato da @SkySport avrebbero trovato definitivamente un accordo per la cessione d… - 4ragazzi1D : RT @perchetendenza: 'Percassi': Perché secondo quanto riportato da @SkySport avrebbero trovato definitivamente un accordo per la cessione d… -