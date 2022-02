L’aspetto fisico degli europei dipende dalle antiche migrazioni dei popoli neolitici (Di domenica 20 febbraio 2022) Il patrimonio genetico europeo dipende dall’influsso di tre antiche popolazioni, da una spruzzata di DNA siberiano e altri eventi di incontro o scontro fra culture. L’aspetto fisico degli europei, potremmo dire, è legato alle migrazioni di epoca neolitica di nomadi. I più alti sono imparentati con i popoli della steppa; i più sovrappeso con gli anatolici… Gli europei: nel loro DNA tracce di antichi popoli neolitici (Getty) – curiosauro.itL’aspetto fisico degli europei contemporanei: da dove nasce il patrimonio genetico dell’uomo europeo L’europeo è un individuo dal corredo genetico assai vario. Un meticcio, frutto di un melting pot che ... Leggi su curiosauro (Di domenica 20 febbraio 2022) Il patrimonio genetico europeodall’influsso di trepopolazioni, da una spruzzata di DNA siberiano e altri eventi di incontro o scontro fra culture., potremmo dire, è legato alledi epoca neolitica di nomadi. I più alti sono imparentati con idella steppa; i più sovrappeso con gli anatolici… Gli: nel loro DNA tracce di antichi(Getty) – curiosauro.itcontemporanei: da dove nasce il patrimonio genetico dell’uomo europeo L’europeo è un individuo dal corredo genetico assai vario. Un meticcio, frutto di un melting pot che ...

