L’Amica Geniale 3 terza puntata | trama e anticipazioni 20 febbraio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 20 febbraio 2022). Da domenica 20torna su Rai 1 la serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante con gli episodi inediti dellastagione. Ecco di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING3 episodio 5 Terrore. Elena sposa la causa femminista e ha un diverbio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia arrivano inaspettatamente a casa di Elena a Firenze: sono sporchi, maleducati e trascurati e Pasquale si rapporta a Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza Pietro ed Elena litigano: lui non vuole che qualcosa del genere si ripeta.3 ...