L’AMICA GENIALE 3 | TERZA PUNTATA | ELENA E LILA TRA ANGOSCE E QUEL GIOCO DEL DOTTORE…

(Di domenica 20 febbraio 2022) La storia di chi fugge,, ela di chi resta,. Prosegue su Rai1, domenica 20 febbraio, lastagione de “”, tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller diFerrante e l’ultima con Gaia Girace e Margherita Mazzucco protagoniste. La quarta stagione vedrà due attrici adulte, ancora da scegliere, interpretaree Lenù. La vita le ha costrette a crescere in fretta:si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime;è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno ...