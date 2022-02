L’amica geniale 3, il regista Daniele Luchetti: “Lila non può stare lontana dallo schermo: fa male alla serie" (Di domenica 20 febbraio 2022) La video intervista a Daniele Luchetti, regista della terza stagione di L'amica geniale, serie ispirata ai libri di Elena Ferrante. Dopo essere stato al timone delle prime due stagioni di L'amica geniale, serie ispirata ai libri di Elena Ferrante, Saverio Costanzo ha lasciato il testimone a Daniele Luchetti: è lui il regista di L'amica geniale 3, dal 6 febbraio su Rai Uno con 8 nuovi episodi. Adattamento del romanzo Storia di chi fugge e di chi resta, la serie vede di nuovo le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei ruoli di Elena e Lila. Le ritroviamo in due situazioni agli antipodi: Lenù ha pubblicato il suo primo romanzo e sta per sposare Pietro (Matteo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 febbraio 2022) La video intervista adella terza stagione di L'amicaispirata ai libri di Elena Ferrante. Dopo essere stato al timone delle prime due stagioni di L'amicaispirata ai libri di Elena Ferrante, Saverio Costanzo ha lasciato il testimone a: è lui ildi L'amica3, dal 6 febbraio su Rai Uno con 8 nuovi episodi. Adattamento del romanzo Storia di chi fugge e di chi resta, lavede di nuovo le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei ruoli di Elena e. Le ritroviamo in due situazioni agli antipodi: Lenù ha pubblicato il suo primo romanzo e sta per sposare Pietro (Matteo ...

Advertising

valigiablu : L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 - hybonne1 : comunque oggi mi ero pure portata l'amica geniale da leggere perché avevo due ore di pausa ma mi sono messa a parla… - TataChips86 : Ma quando arrivano le 21.30 per l'Amica Geniale? Madooo sta Domenica nn passa mai. - ftvmon : stasera per combattere la depreshun e il fatto che per la prima volta da quando esiste guarderò l’amica geniale sen… - omatri : RT @valigiablu: L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 -

Ultime Notizie dalla rete : L’amica geniale L'amica geniale: andare oltre l'idea del 'romanzo rosa' Valigia Blu