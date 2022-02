L’Amica Geniale 3, anticipazioni ultima puntata 27 febbraio 2022: trama episodi (Di domenica 20 febbraio 2022) Ha riscosso un notevole successo, ma ora L’Amica Geniale, serie tv giunta alla sua terza stagione in onda su Rai 1, sta per concludersi e domenica 27 febbraio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. Cosa succederà alle protagoniste Elena e Lila? Ci saranno colpi di scena? Saranno due gli episodi di domenica 27 febbraio. Nel primo ‘Ancora tu’, si scoprirà che il matrimonio di Elena è in crisi perché il suo rapporto con Pietro no è più quello da favola che immaginava. Anzi, il contrario. Elena si sente sotto pressione, trattata quasi da schiava, ma un giorno fuori casa si presenterà Nino Sarratore. Tra Piero e Nino si creerà quasi un’amicizia, mentre Elena è decisa e vuole tornare a scrivere il suo nuovo romanzo. A seguire, nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Ha riscosso un notevole successo, ma ora, serie tv giunta alla sua terza stagione in onda su Rai 1, sta per concludersi e domenica 27, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’e imperdibile. Cosa succederà alle protagoniste Elena e Lila? Ci saranno colpi di scena? Saranno due glidi domenica 27. Nel primo ‘Ancora tu’, si scoprirà che il matrimonio di Elena è in crisi perché il suo rapporto con Pietro no è più quello da favola che immaginava. Anzi, il contrario. Elena si sente sotto pressione, trattata quasi da schiava, ma un giorno fuori casa si presenterà Nino Sarratore. Tra Piero e Nino si creerà quasi un’amicizia, mentre Elena è decisa e vuole tornare a scrivere il suo nuovo romanzo. A seguire, nel ...

Advertising

valigiablu : L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 - 19tadan1 : l'amica geniale mi sembra il racconto di cento fallimenti diversi, ogni personaggio si porta dietro il suo #LAmicaGeniale3 - Thomss77361144 : Ma in questo momento putin cosa sta facendo ? Sta guardando l'amica geniale ? #Ucrainarussia - advorehiddle : Mi ero dimenticata che stasera ci fosse l'amica geniale, proverò ad evitare i spoiler ???????? - lukealb : RT @rienva: Io guardo la serie 'L'amica geniale' per la violenza con cui ti sbatte in faccia certi temi e discorsi (classe e genere su tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Amica Geniale L'amica geniale: andare oltre l'idea del 'romanzo rosa' Valigia Blu