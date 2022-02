L’Amica Geniale 3: anticipazioni 27 Febbraio 2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Va in onda domenica 27 Febbraio, alle 21.25 su RaiUno l’ultima puntata de “L’Amica Geniale 3”: Gaia Girace e Margherita Mazzucco ai saluti Andrà in onda domenica 27 Febbraio, alle 21.25 su RaiUno, la quarta puntata de “L’Amica Geniale 3”, l’ultima in cui vedremo Gaia Girace e Margherita Mazzucco vestire i panni rispettivamente di Lila e Lenù, protagoniste della storia tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Nel primo episodio della serata, dal titolo “Ancora Tu”, nella vita di Elena Greco farà la sua ricomparsa Nino Serratore: la giovane, il cui matrimonio con Pietro Airota non è più idilliaco come un tempo, da qui ritroverà lo slancio per mettersi al lavoro su un nuovo romanzo e approfitterà dell’amicizia che il marito instaurerà con Nino per continuare a gravitare nella ... Leggi su zon (Di domenica 20 febbraio 2022) Va in onda domenica 27, alle 21.25 su RaiUno l’ultima puntata de “3”: Gaia Girace e Margherita Mazzucco ai saluti Andrà in onda domenica 27, alle 21.25 su RaiUno, la quarta puntata de “3”, l’ultima in cui vedremo Gaia Girace e Margherita Mazzucco vestire i panni rispettivamente di Lila e Lenù, protagoniste della storia tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Nel primo episodio della serata, dal titolo “Ancora Tu”, nella vita di Elena Greco farà la sua ricomparsa Nino Serratore: la giovane, il cui matrimonio con Pietro Airota non è più idilliaco come un tempo, da qui ritroverà lo slancio per mettersi al lavoro su un nuovo romanzo e approfitterà dell’amicizia che il marito instaurerà con Nino per continuare a gravitare nella ...

