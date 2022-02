' La valutazione ambientale inviata al Mite a novembre' Bacci | sindaco di Jesi | ' Poi il ministero ha chiesto integrazioni'

Advertising

Qualenergiait : Valutazione di impatto ambientale: la #Basilicata sospende la normativa regionale - NuovaScintilla : 19/2/22. LA GIUNTA DI CHIOGGIA HA LICENZIATO LA VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGI… - canalsanbovo : Avvisi, manifestazioni, rende noto del 18/02/2022: Avviso al pubblico nell'ambito della procedura di Valutazione Am… - HDblog : RT @HDblog: SpaceX Starship, slitta a fine marzo il via libera per la base di lancio di Boca Chica - XianoRock73 : @FranFerrante @Greenreport_it @EZanchini @MauroRomanelli @StefanoCiafani @LegambienteTosc @RossellaMuroni… -

Ultime Notizie dalla rete : valutazione ambientale

corriereadriatico.it

ANCONA - La data è il 4 novembre, quando cioè viene inviata al Mite, il ministero per la Transizione ecologica, la richiesta didi impatto(Via) per la realizzazione del centro logistico Amazon all'Interporto. Una pratica fondamentale: senza l'approvazione da parte della Commissione nazionale il progetto ...Dichiararono infatti che, entro sei mesi, lo s tabilimento avrebbe avuto le necessarie autorizzazioni, ovvero la VIA (di Impatto), l'AIA (Autorizzazione Integrata) e ..."La compatibilità è stata esaminata nel corso di una complessa Valutazione di impatto ambientale, una procedura che si avvale di molteplici competenze tecniche e nella quale la politica non entra ...Per vedere approvata la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di ripartenza dell’Eurallumina, con cui si prevede la fornitura di vapore, necessario al processo produttivo, dalla centrale Enel ...