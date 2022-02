La trama internazionale di Mani Pulite

Leggi su formiche

(Di domenica 20 febbraio 2022) A ben tre decenni dal suo inizio, una ricostruzione storiografica diresta complessa per la mancanza di fonti certe, di difficile accesso per via dell’acceso dibattito che persiste sul rapporto tra politica e giustizia. Qualche certezza in più la da contestualizzarenel quadrodel suo tempo, per cogliere specificità e tratti comuni di un fenomeno sì prettamente italiano ma non unicum assoluto (positivo o negativo) come è stato spesso raffigurato. Primo aspetto da sottolineare è che nei de-ideologizzati anni Novanta del post-bipolarismo, la Questione Morale acquista nuova forza come legittimo strumento di scontro politico non solo in Italia ma in numerosi contesti nazionali e multilaterali di prim’ordine. In Francia l’episodio più eclatante è la campagna a mezzo ...