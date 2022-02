La Russia: “L’Occidente ragioni, non abbiamo motivi per attacco”. Johnson: “Mosca prepara la più grande guerra dal ’45”. Harris: “Europa sull’orlo del conflitto”. Operazioni ucraine nell’Est, “morti 2 civili” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Non c’è alcun motivo per la Russia di attaccare nessuno”. La Russia rompe il silenzio che durava ormai da parecchie ore per invitare i Paesi occidentali a “tornare a essere ragionevoli“. A usare queste parole è il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un’intervista sulla tv pubblica Rossia 1 e tradotta dal Guardian online. “Vi esortiamo a porvi la domanda – dice Peskov – che senso ha che la Russia attacchi qualcuno?”. Per tutta la giornata di sabato – in cui Putin peraltro è stato impegnato nella supervisione di alcuni test missilistici – Mosca era rimasta quasi in silenzio perfetto. Per lei aveva parlato l’alleata BieloRussia, per dire che le esercitazioni militari che sarebbero dovute terminare oggi proseguiranno “in considerazione dell’aumento dell’attività militare vicino ai confini e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) “Non c’è alcun motivo per ladi attaccare nessuno”. Larompe il silenzio che durava ormai da parecchie ore per invitare i Paesi occidentali a “tornare a essere ragionevoli“. A usare queste parole è il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un’intervista sulla tv pubblica Rossia 1 e tradotta dal Guardian online. “Vi esortiamo a porvi la domanda – dice Peskov – che senso ha che laattacchi qualcuno?”. Per tutta la giornata di sabato – in cui Putin peraltro è stato impegnato nella supervisione di alcuni test missilistici –era rimasta quasi in silenzio perfetto. Per lei aveva parlato l’alleata Bielo, per dire che le esercitazioni militari che sarebbero dovute terminare oggi proseguiranno “in considerazione dell’aumento dell’attività militare vicino ai confini e ...

