(Di domenica 20 febbraio 2022) Il Tottenham si rialza nel modo più inatteso ed esaltante possibile, mettendosi alle spalle le tre sconfitte consecutive contro Chelsea, Southampton e Wolverhampton con un'impresa in casa del ...

Advertising

sportli26181512 : La rinascita di #Kulusevski: 'Negli ultimi mesi ho sofferto. Lavorare con #Conte è il massimo': Esordio da titolare… -

Ultime Notizie dalla rete : rinascita Kulusevski

Corriere dello Sport

Il Tottenham si rialza nel modo più inatteso ed esaltante possibile, mettendosi alle spalle le tre sconfitte consecutive contro Chelsea, Southampton e Wolverhampton con un'impresa in casa del ...Laall'andata contro il Milan, la conferma questa volta a San Siro. De Sciglio 6,5 : ... Invece trascorre più tempo spento che acceso (45' stsv ). McKennie 6 : a centro area, alla ...Il Tottenham si rialza nel modo più inatteso ed esaltante possibile, mettendosi alle spalle le tre sconfitte consecutive contro Chelsea, Southampton e Wolverhampton con un’impresa in casa del ...Gol, assist e i primi applausi convinti da parte dei suoi tifosi. Parole di “rinascita” quelle che Dejan Kulusevski ha rilasciato ai microfoni di Sky Sports subito dopo il match: “Ho sofferto tanto in ...