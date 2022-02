La Regina Elisabetta positiva al covid 19 | prime notizie sulle condizioni di salute

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 febbraio 2022) Negli ultimi giorni erano circolate delle voci ma nulla di confermato. Logico però pensare, che dopo la positività del principe Carlo, potessero esserci aggiornamenti, per quello che riguarda la famiglia reale. Nelle ultime ore era arrivata anche la notizia della positività di Camilla e oggi purtroppo, anche quella della. Notizia ufficiale, non solo voci. Laè risultataa un test per il. Lo ha reso noto Buckingham Palace, precisando che la sovrana ha soltanto “lievi sintomi di raffreddore” e si aspetta di proseguire in “forma ridotta” i suoi compiti istituzionali la prossima settimana. Non c’è da preoccuparsi quindi, neppure secondo quanto si legge sui media britannici, che hanno subito diffuso la notizia, senza però poter aggiungere ...