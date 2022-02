La Regina Elisabetta positiva al Coronavirus | il contagio dopo gli incontri col principe Carlo

Leggi su open.online

(Di domenica 20 febbraio 2022) La, 95 anni, è risultataalche anche suo figlio ilera stato contagiato per la seconda volta dall’inizio della pandemia. Assieme a lui era risultataanche sua moglie Camilla d’Inghilterra, 74 anni, mettendosi in auto-isolamento. Secondo una nota di Buckingham palace, laper il momento avrebbe solo sintomi leggeri «simili al raffreddore». Nonostante la positività, la monarca avrebbe deciso di continuare a svolgere almeno compiti leggeri per la prossima settimana, come riporta il Guardian. Leggi anche: Accordo tra ilAndrea e Virginia Giuffre, la rivelazione del Telegraph: «Pagherà 12 milioni di sterline usando i soldi della ...