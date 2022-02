La regina Elisabetta ha il covid: ma grazie al vaccino ha solo sintomi leggeri (Di domenica 20 febbraio 2022) grazie al vaccino sta bene: la regina Elisabetta d'Inghilterra è risultata positiva al covid. Lo ha fattp sapere Buckingham Palace precisando che la sovrana presenta sintomi leggeri della malattia, ... Leggi su globalist (Di domenica 20 febbraio 2022)alsta bene: lad'Inghilterra è risultata positiva al. Lo ha fattp sapere Buckingham Palace precisando che la sovrana presentadella malattia, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La regina Elisabetta II è positiva al Covid-19 - rtl1025 : ?? La #regina #Elisabetta II è risultata positiva al #Covid19. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha… - fearlessdosed : La regina Elisabetta, 95 anni e vaccinata con 3 dosi, ha il covid ma in forma lieve eh no ma i vaccini non funziona… - andrea_falivene : RT @ibico75: La Regina Elisabetta ha preso il covid. Se ne sono accorti i camerieri perché non aveva più la puzza sotto il naso. #ReginaEl… -