La regina Elisabetta ha il covid | ma grazia al vaccino ha solo sintomi leggeri

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La regina Elisabetta II è positiva al Covid-19 - rtl1025 : ?? La #regina #Elisabetta II è risultata positiva al #Covid19. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha… - luciettinafab : RT @siriomerenda: la Regina Elisabetta positiva al covid...nonostante gli scongiuri Salvini colpisce ancora... #ReginaElisabetta #QueenEliz… - luciettinafab : RT @CatiaMamone: La regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo riferisce Buckingham Palace. #salviniportasfiga -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Laè positiva al Covid . Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che la sovrana ha sintomi leggeri. Gli ultimi a essere contagiati a palazzo erano stati il principe Carlo (colpito ...positiva al Covid. Buckingham Palace: 'Sintomi lievi simili a un raffreddore' Primo giorno di picco preso in esame, quello del 13 novembre 2020 , quando si registrarono 40.902 casi ...La Regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che la sovrana ha sintomi leggeri. Gli ultimi a essere contagiati a palazzo erano stati il principe Carlo ...Proprio nell’anno in cui si celebra il 70° anniversario di regno, la Regina Elisabetta, sovrana del Regno Unito, non è in ottime condizioni di salute. Lo riferiscono fonti di informazione ...