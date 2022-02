La regina Elisabetta e il discorso per la Terza Guerra Mondiale (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel 1983, in un periodo di grande tensione tra Occidente e Unione Sovietica, l’ufficio di Sua Maestà preparò un messaggio da leggere ai sudditi, in caso di scoppio del conflitto. Un testo rimasto per fortuna nel cassetto, ma che oggi - con lo scontro tra Ucraina e Russia ad un passo - torna drammaticamente di attualità Leggi su vanityfair (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel 1983, in un periodo di grande tensione tra Occidente e Unione Sovietica, l’ufficio di Sua Maestà preparò un messaggio da leggere ai sudditi, in caso di scoppio del conflitto. Un testo rimasto per fortuna nel cassetto, ma che oggi - con lo scontro tra Ucraina e Russia ad un passo - torna drammaticamente di attualità

