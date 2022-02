La guarigione da Covid non garantisce il ritorno al lavoro per i sanitari no-vax (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il via libera del 19 febbraio dell’Aifa sulla somministrazione della 4^ dose agli immunodepressi, arriva la circolare del ministero della Salute. Per Assoturismo, nel solo 2021 hanno cessato l'attività 4.116 imprese della ricettività e dei servizi turistici, il dato peggiore degli ultimi 5 anni. Il ministro Speranza afferma che il Covid non sparirà il 31 marzo e bisognerà indossare le mascherine anche dopo.. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il via libera del 19 febbraio dell’Aifa sulla somministrazione della 4^ dose agli immunodepressi, arriva la circolare del ministero della Salute. Per Assoturismo, nel solo 2021 hanno cessato l'attività 4.116 imprese della ricettività e dei servizi turistici, il dato peggiore degli ultimi 5 anni. Il ministro Speranza afferma che ilnon sparirà il 31 marzo e bisognerà indossare le mascherine anche dopo..

