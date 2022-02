La Fiorentina fa festa, ma l'Atalanta è furiosa (Di domenica 20 febbraio 2022) Un gol di Piatek al 56' regala i tre punti alla Fiorentina in un combattuto match contro l’Atalanta, con tensione finale per un gol annullato ai bergamaschi che ha causato la reazione di Gasperini, espulso.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 20 febbraio 2022) Un gol di Piatek al 56' regala i tre punti allain un combattuto match contro l’, con tensione finale per un gol annullato ai bergamaschi che ha causato la reazione di Gasperini, espulso....

Advertising

infoitsport : Serie A, festa Fiorentina: l’Atalanta cade, Gasp è una furia e la classifica si accorcia - diavolisempre : Non accadra mai ma se la fiorentina dovesse arrivare quarta al posto della Juventus a firenze ci sara una nuova festa nazionale - VetrinaToscana : #Carnevale, non solo maschere e coriandoli. Sono tantissime le ricette tipiche della festa più divertente e colorat… - Campanelli11 : @juanito92e Però se perde la Fiorentina vinciamo lo stesso, perché Italiano è un nerd e se perde è sempre festa, co… - MugiwaraLuca : Mi ero dimenticato i commenti dei tifosi viola sotto alle notizie di @wwwfiorentinait. Non so perché ho voluto legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina festa La Fiorentina fa festa, ma l'Atalanta è furiosa Tre punti che permettono alla Fiorentina di scavalcare la Roma in classifica e di avvicinare proprio l'Atalanta ora a sole due lunghezze, ma con una partita da recuperare. I bergamaschi dal canto ...

La Fiorentina vola anche senza Vlahovic: Piatek stende l'Atalanta 1 - 0. Gasperini espulso La Fiorentina dal canto suo difende con ordine anche se con Igor a rischio crampi. L'unica vera ... Si chiude con il 'Franchì in festa e con i tifosi gigliati che sognano l'Europa.

Serie A, festa Fiorentina: l’Atalanta cade, Gasp è una furia e la classifica si accorcia (L'Eco di Bergamo) Nel comunicato trasmesso dal club nerazzurro si annuncia che "in occasione della partita contro la Fiorentina, l’Atalanta giocherà con il lutto al braccio". Atalanta con il lutto al ...

La Fiorentina fa festa, ma l'Atalanta è furiosa Un gol di Piatek al 56' regala i tre punti alla Fiorentina in un combattuto match contro l’Atalanta, con tensione finale per un gol annullato ai bergamaschi che ha causato la reazione di ...

Tre punti che permettono alladi scavalcare la Roma in classifica e di avvicinare proprio l'Atalanta ora a sole due lunghezze, ma con una partita da recuperare. I bergamaschi dal canto ...Ladal canto suo difende con ordine anche se con Igor a rischio crampi. L'unica vera ... Si chiude con il 'Franchì ine con i tifosi gigliati che sognano l'Europa.(L'Eco di Bergamo) Nel comunicato trasmesso dal club nerazzurro si annuncia che "in occasione della partita contro la Fiorentina, l’Atalanta giocherà con il lutto al braccio". Atalanta con il lutto al ...Un gol di Piatek al 56' regala i tre punti alla Fiorentina in un combattuto match contro l’Atalanta, con tensione finale per un gol annullato ai bergamaschi che ha causato la reazione di ...