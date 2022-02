La FIFA valuta le rose di 26 giocatori a Qatar 2022: decisione attesa per fine marzo (Di domenica 20 febbraio 2022) Il motivo è legato alla pandemia e ai problemi che potrebbe generare nello svolgimento della competizione. Leggi su 90min (Di domenica 20 febbraio 2022) Il motivo è legato alla pandemia e ai problemi che potrebbe generare nello svolgimento della competizione.

Advertising

AdriJuve64 : Qatar 2022, la FIFA valuta rose di 26 giocatori - infoitsport : Qatar 2022, la FIFA valuta l’aumento dei giocatori in rosa: da 23 a 26 - cn1926it : #Mondiali2022, la #FIFA valuta l’aumento delle rose a 26 calciatori - CalcioPillole : #Qatar 2022: a fine marzo la decisione di aumentare il numero di giocatori in rosa, così come è avvenuto ad… - _CalcioItaliano : RT @CalcioFinanza: #Qatar2022, la #FIFA valuta di allargare le rose a 26 giocatori -