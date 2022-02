La candidata dei Repubblicani alle presidenziali francesi è sempre più estrema (Di domenica 20 febbraio 2022) Valérie Pécresse si era presentata come moderata, ma le sue posizioni hanno spiazzato l'elettorato, specie dopo un comizio disastroso Leggi su ilpost (Di domenica 20 febbraio 2022) Valérie Pécresse si era presentata come moderata, ma le sue posizioni hanno spiazzato l'elettorato, specie dopo un comizio disastroso

Advertising

borghi_claudio : Oh come sono prevedibili... vi ricordate cosa vi avevo detto prima ancora che la Pécresse fosse candidata? LA SVO… - ilpost : La candidata dei Repubblicani alle presidenziali francesi è sempre più estrema - MicheleMagistr3 : @DanieleMeloni80 Da dicembre la candidata dei LR ha avuto un exploit per poi cedere il passo a MLP, che è al second… - arthurwebberone : @micia274 @il_brontolone_ @PatOliva_NA @repubblica Poveraccia, solo per una frase detta, la nostra candidata al Nob… - bagus977 : RT @FpCgilNazionale: ?? Mi candido per stare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Francesca, dipendente della Regione Calabria, cand… -