Katia Ricciarelli si schiera dalla parte di Soleil: ecco cosa è emerso (Di domenica 20 febbraio 2022) Katia Ricciarelli si schiera dalla parte di Soleil: la cantante esprime la sua opinione sull'atteggiamento di Alex La gieffina Katia Ricciarelli si schiera dalla parte della gieffina Soleil Sorge dopo l'accaduto di ieri sera. Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 durante il Wild Party i coinquilini si sono sbizzarriti tra baci, danza e tanto divertimento. In particolar modo il bacio tra Soleil e Delia è stato il gesto che ha fatto discutere milioni di persone dentro e fuori la Casa. Questo pomeriggio Soleil si è rifugiata dentro la sua stanza, dove viene rincuorata da Katia che esprime la sua opinione sulla situazione che si è ...

