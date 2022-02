Juventus, senti Kulusevski: “Ho sofferto tanto, con Conte si lavora bene” (Di domenica 20 febbraio 2022) La Juventus a gennaio ha deciso di rinunciare a Dejan Kulusevski, cedendolo in prestito al Tottenham: dopo il gol di ieri lo svedese si sfoga Sembrava potesse rappresentare il futuro… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 20 febbraio 2022) Laa gennaio ha deciso di rinunciare a Dejan, cedendolo in prestito al Tottenham: dopo il gol di ieri lo svedese si sfoga Sembrava potesse rappresentare il futuro… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti #BARVxL: USA '94 (Puzza l'acqua signori... Il Ritorno) ... Donadoni ed Evani, oltre Dino Baggio della Juventus, e davanti l'attacco contava Giuseppe Signori ... perchè nel frattempo si era sposato, esclama 'Lambè, oddio, che hai fatto? Te senti bene? Ma perchè ...

Juve, senti Marchisio: 'Vietato perdere De Ligt e Dybala' Commenta per primo L'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Credo che, se la Juve vuole avere uno zoccolo duro, sia obbligata a costruirlo da subito. Dybala e De Ligt non ...

Juventus, senti Kulusevski: “Ho sofferto tanto, con Conte si lavora bene” Calciomercatonews.com Dusan Vlahovic e Carolina Stramare, ecco chi è la nuova fidanzata dell’attaccante della Juventus Carolina, e la sua famiglia, è da sempre tifosa della Juventus. Se la storia sarà confermata, in casa Stramare non potranno non essere felici per questo amore. «Fin da piccola ho sentito in casa ...

Tottenham, Kulusevski: “Ho sofferto tanto, non mi sentivo più me stesso” Dejan Kulusevski, dopo gli ultimi mesi molto deludenti alla Juventus, è passato al Tottenham di Antonio Conte nella sessione di mercato invernale. Lo svedese ha trovato un ambiente nuovo e diverso, e ...

