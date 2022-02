Juventus, pronto il rinnovo per una riserva: i dubbi sono tanti (Di domenica 20 febbraio 2022) La Juventus ha deciso: pronto il rinnovo per il giocatore nonostante non sia un titolare fisso; andiamo a scoprire di chi si tratta. In vista della prossima stagione, la Juventus deve risolvere la grana rinnovi: sono infatti cinque i giocatori in scadenza il prossimo trenta giugno tra cui spicca il nome di Dybala. La società, però, potrebbe ridurre la lista a quattro; ecco chi è il calciatore ad un passo dal prolungamento. LaPresseLa possibilità di giocare sia a sinistra che a destra e l’aver dimostrato, sul campo, di essere il giocatore in grado di dare maggiori garanzie vista la non perfetta condizione di Alex Sandro e Pellegrini, rendono De Sciglio fondamentale in questa Juventus. Ahlam El Brinis si spoglia: intimo di pizzo per la giornalista di Sportitalia Il terzino è sempre stato ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 febbraio 2022) Laha deciso:ilper il giocatore nonostante non sia un titolare fisso; andiamo a scoprire di chi si tratta. In vista della prossima stagione, ladeve risolvere la grana rinnovi:infatti cinque i giocatori in scadenza il prossimo trenta giugno tra cui spicca il nome di Dybala. La società, però, potrebbe ridurre la lista a quattro; ecco chi è il calciatore ad un passo dal prolungamento. LaPresseLa possibilità di giocare sia a sinistra che a destra e l’aver dimostrato, sul campo, di essere il giocatore in grado di dare maggiori garanzie vista la non perfetta condizione di Alex Sandro e Pellegrini, rendono De Sciglio fondamentale in questa. Ahlam El Brinis si spoglia: intimo di pizzo per la giornalista di Sportitalia Il terzino è sempre stato ...

