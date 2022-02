Juventus, per Dybala escluse lesioni: le condizioni (Di domenica 20 febbraio 2022) Infortunio Dybala: escluse lesioni per l’attaccante della Juventus dopo gli accertamenti in mattinata! I dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Paulo Dybala sarebbero escluse lesioni al problema accusato nell’ultima partita con la Juventus. L’argentino questa mattina è stato al J Medical per accertamenti e filtra che la Joya potrebbe, per sicurezza, non essere impiegato nella sfida contro il Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Infortunioper l’attaccante delladopo gli accertamenti in mattinata! I dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Paulosarebberoal problema accusato nell’ultima partita con la. L’argentino questa mattina è stato al J Medical per accertamenti e filtra che la Joya potrebbe, per sicurezza, non essere impiegato nella sfida contro il Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

mante : La versione complicata è complicata. La versione semplice è che la società che possiede La Juventus, il gruppo Gedi… - capuanogio : Vincendo le ultime 12 partite la #Juventus può arrivare al massimo a 83 punti. Il margine per la #ChampionsLeague si assottiglia - tancredipalmeri : Noto solo adesso che sugli striscioni che circondano gli spalti dello Juventus Stadium con l’elenco dei trofei stag… - Zio_Frank_1_Jj : Dopo 12 minuti prima ammonizione per l’Atalanta! Se avessero usato questo metro di giudizio con la Juventus sarebbe… - skiud : Per me è inconcepibile essere tifosi di una squadra e sistematicamente andare contro nell'ordine, all'allenatore, a… -