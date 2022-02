Juventus, niente lesione per Dybala. Ma verso il forfait col Villarreal (Di domenica 20 febbraio 2022) La buona notizia di giornata in casa Juventus riguarda Paulo Dybala che si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra. Per l’attaccante bianconero solo un affaticamento che, tuttavia, potrebbe costargli l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì sera alle ore 21 all’Estadio de la Cerámica. Una scelta precauzionale da parte di Allegri: il numero dieci bianconero potrebbe comunque essere convocato. L’allenatore, dunque, non potrà schierare il tridente composto dall’argentino, Vlahovic e Morata. In questa stagione il 28enne argentino ha giocato solo quattro partite su sei della fase a gironi di Champions League saltando le sfide d’andata contro Chelsea e Zenit. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) La buona notizia di giornata in casariguarda Pauloche si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra. Per l’attaccante bianconero solo un affaticamento che, tuttavia, potrebbe costargli l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il, in programma martedì sera alle ore 21 all’Estadio de la Cerámica. Una scelta precauzionale da parte di Allegri: il numero dieci bianconero potrebbe comunque essere convocato. L’allenatore, dunque, non potrà schierare il tridente composto dall’argentino, Vlahovic e Morata. In questa stagione il 28enne argentino ha giocato solo quattro partite su sei della fase a gironi di Champions League saltando le sfide d’andata contro Chelsea e Zenit. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Rugani dopo le visite al J Medical: 'Niente di grave'. Atteso il referto della Juventus - dade1173 : RT @SCUtweet: #Kulusevski a SKY ?? Ho sofferto tanto (alla #Juventus) e non mi sentivo più me stesso; voglio bene a tutti i miei ex compagn… - Fprime86 : RT @SCUtweet: #Kulusevski a SKY ?? Ho sofferto tanto (alla #Juventus) e non mi sentivo più me stesso; voglio bene a tutti i miei ex compagn… - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: #Kulusevski a SKY ?? Ho sofferto tanto (alla #Juventus) e non mi sentivo più me stesso; voglio bene a tutti i miei ex compagn… - AdeNugraha999 : RT @SCUtweet: #Kulusevski a SKY ?? Ho sofferto tanto (alla #Juventus) e non mi sentivo più me stesso; voglio bene a tutti i miei ex compagn… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus niente Udinese - Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici ...il Bologna e adesso sono a due punti dall'Atalanta (che ha una gara in meno) e a - 5 dalla Juventus,... Classifica per niente tranquilla: sono solo tre i punti di distacco dalla zona retrocessione. ...

Juventus, il nuovo acquisto nel mirino: 'Non mi convince affatto' Il pareggio ottenuto nel derby della Mole contro il Torino dalla Juventus, ha fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori: nel mirino un nuovo acquistoNon è piaciuta per niente la Juventus vista ieri contro il gagliardo Torino di Ivan Juric, che ha messo in seria difficoltà la squadra di Massimiliano Allegri per larghi tratti della partita. Giusto il pareggio per 1 - ...

Dybala si ferma col Villarreal alle porte. C'è ottimismo: "Non dovrebbe avere niente di particolare" La Gazzetta dello Sport Gli chiedono della Juve: sentito cosa risponde Kulusevski? Kulusesvki, Tottenham, Juventus. SULLA JUVE. “Avevo bisogno di stare tranquillo e di giocare senza pensieri, quando segni così presto è bellissimo perché non devi più pensare a niente.

Kulusevski gol col Tottenham: “Ho sofferto tanto in questi mesi” Lo svedese in prestito dalla Juventus è stato protagonista della vittoria sul Manchester ... quando segni così presto è bellissimo perché non devi più pensare a niente”. Kulusevski e la Juve: “Non mi ...

...il Bologna e adesso sono a due punti dall'Atalanta (che ha una gara in meno) e a - 5 dalla,... Classifica pertranquilla: sono solo tre i punti di distacco dalla zona retrocessione. ...Il pareggio ottenuto nel derby della Mole contro il Torino dalla, ha fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori: nel mirino un nuovo acquistoNon è piaciuta perlavista ieri contro il gagliardo Torino di Ivan Juric, che ha messo in seria difficoltà la squadra di Massimiliano Allegri per larghi tratti della partita. Giusto il pareggio per 1 - ...Kulusesvki, Tottenham, Juventus. SULLA JUVE. “Avevo bisogno di stare tranquillo e di giocare senza pensieri, quando segni così presto è bellissimo perché non devi più pensare a niente.Lo svedese in prestito dalla Juventus è stato protagonista della vittoria sul Manchester ... quando segni così presto è bellissimo perché non devi più pensare a niente”. Kulusevski e la Juve: “Non mi ...