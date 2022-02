Juve | sollievo Dybala | nessuna lesione | ma salta il Villarreal

Advertising

gianneell : @jeanpauldl1998 Ma infatti appena ha pareggiato Rebic ho tirato un sospiro di sollievo, almeno il pareggio cazzo. P… - infoitsport : Infortunio Dybala, sospiro di sollievo per la Juve: escluse lesioni! I dettagli - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Juventus, sospiro di sollievo per Dybala: l’esito dell’infortunio ?? Scari… - Fprime86 : RT @CorSport: #Juve, sollievo #Dybala: nessuna lesione?? - infoitsport : Juve, sollievo Dybala: nessuna lesione -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sollievo

Nessuna lesione muscolare per Paulo Dybala e la Juventus tira un sospiro di. Questo l'esito degli esami strumentali alla coscia sinistra effettuati al JMedical dalla Joya dopo l'uscita di scena anticipata al 54' (per Weston McKennie) nel deby contro il Torino. L'...La Juventus tira un sospiro diper le condizioni Paulo Dybala. L'argentino ha effettuato gli esami strumentali al JMedical che, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo la ...Torino, 20 febbraio 2022 - La Juventus può tirare un sospiro di sollievo per quanto concerne le condizioni fisiche di Paulo Dybala. Dopo essere uscito nel secondo tempo del derby a causa di un ...Per precauzione, però, la Joya non dovrebbe scendere in campo nella Juve giocherà contro il Villarreal. Ascolta la versione audio dell'articolo. Infortunio Dybala: escluse lesioni per l’attaccante ...