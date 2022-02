Juve, Dybala al JMedical per gli esami strumentali: VIDEO. Allegri in ansia per il Villarreal (Di domenica 20 febbraio 2022) La Juventus è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. Stamattina l'attaccante argentino si è presentato al JMedical per... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Lantus è inper le condizioni di Paulo. Stamattina l'attaccante argentino si è presentato alper...

Advertising

forumJuventus : La Stampa: 'Sembra una tradizione, la Juve si ritrova ad affrontare gli ottavi in piena emergenza infortuni, tra un… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, Dybala non rinnova: Inter e Tottenham in agguato… - AlbOr_EsSence : RT @ilbianconerocom: Juve, le ultime dall'infermeria: le situazioni di Rugani, Dybala e Bonucci verso il Villarreal - therestofeden : @VaresanoMarco @EdoardoMecca1 Ciao Marco. Senza Dybala in campo che “non regge certi ritmi” mi spieghi - con parole… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Sembra una tradizione, la Juve si ritrova ad affrontare gli ottavi in piena emergenza infortuni, tra una dif… -