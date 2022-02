Juve, dopo Dybala anche Rugani al JMedical: esami strumentali in vista della Champions VIDEO (Di domenica 20 febbraio 2022) Il pareggio nel derby contro il Torino ha lasciato ancora qualche strascico in casa Juventus. Fisico, soprattutto. dopo gli esami strumentali... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Il pareggio nel derby contro il Torino ha lasciato ancora qualche strascico in casantus. Fisico, soprattutto.gli...

Advertising

forumJuventus : (TJ) 'Gatti a La Stampa: Avevo parlato già con Juric poi la chiamata della Juve, mio nonno granata dopo le visite a… - Millky_SN : @alessioviola1 @er_pasca @marco_rogerio_ Vedremo... ma in Tottenham ha tanti buoni giocatori e un gran allenatore c… - cmdotcom : #Juve, dopo #Dybala anche #Rugani al JMedical: esami strumentali in vista della Champions VIDEO… - sportli26181512 : Juve, dopo Dybala anche Rugani al JMedical: esami strumentali in vista della Champions VIDEO: Il pareggio nel derby… - LucaMilantoni : RT @puck6164: è il nuovo Haaland, poi il giorno dopo è una pippa e comunque è sempre colpa di Allegri, anche se piove”. Ora la pianto che h… -