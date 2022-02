Julie Bag | la borsa senza tempo di Domenico Vacca compie 20 anni

Leggi su lopinionista

(Di domenica 20 febbraio 2022) LaBag20. Fu disegnata dallo stilista italiano, amato dalle star di Hollywood e dal jet set internazionale, nel 2002 e da allora è diventata una delle borse più iconiche degli ultimi 20. “Indossata” da Ivana Trump, che ne ha acquistate sei in colori diversi in coccodrillo, Brooke Shield, Glenn Close, Queen Latifah e Réene Zelwegger. Anche la sceicca del Qatar Sheikha Moza bini Nasser, ne ha due sempre in coccodrillo. LaBag è apparsa anche in film e serie televisive tra cui Lipstick Jungle, Entourage, Just Wright, New in Town. LaBag prende il nome dall’ex moglie dello stilista,, fashion icon americana.la ...