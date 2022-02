Judo | bilancio positivo per l’Italia in avvio di stagione Bellandi e Parlati subito competitivi nelle nuove categorie

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo i primi tre appuntamenti del 2022, il World Tour dichiude i battenti per un mese in attesa di un doppio Grand Slam nel giro di dieci giorni a Tbilisi (25-27 marzo) e ad Antalya (1-3 aprile). Ladeve ancora entrare realmente nel vivo, con gli Europei a fine aprile e l’inizio del periodo di qualificazione olimpica per Parigi 2024 fissato il 24 giugno, mapuò proiettarsi con fiducia verso gli eventi clou dei prossimi mesi. Tra Almada, Parigi e Tel Aviv hanno fatto il loro rientro in gara a livello internazionale tutti gli azzurri reduci dalla partecipazione olimpica di Tokyo ad eccezione di Manuel Lombardo (pronto a passare dai 66 ai 73 kg) e Maria Centracchio (bronzo a cinque cerchi nei 63 kg in Giappone). I segnali più incoraggianti in chiave tricolore sono arrivati grazie ad Alice...