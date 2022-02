Italiano: 'Fiorentina, che bello giocare alla pari con l'Atalanta. Ora l'asticella si alza' (Di domenica 20 febbraio 2022) FIRENZE - Dopo la vittoria sull' Atalanta per 1 - 0, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano , ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole: " giocare alla pari con l'Atalanta è una ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 febbraio 2022) FIRENZE - Dopo la vittoria sull'per 1 - 0, il tecnico dellaVincenzo, ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole: "con l'è una ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#FiorentinaAtalanta, #Italiano: “Le parole di #Allegri sulla corsa Champions? È chiaro che vuole metterci pressione”… - gilnar76 : Fiorentina, Italiano: «Bella vittoria, sull’Europa…» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sestini69 : RT @MatteoDovellini: Vincenzo Italiano, anima e cuore di una Fiorentina che è tornata a sognare in grande. Con identità, idee, carattere e… - francescoargon1 : RT @TheLaz97: Piâtek in 4 partite (Campionato e Coppa Italia) con la maglia della Fiorentina di Italiano ha segnato 4 gol. Vlahovic in 4 p… - DanieleDeRosso2 : RT @MatteoDovellini: Vincenzo Italiano, anima e cuore di una Fiorentina che è tornata a sognare in grande. Con identità, idee, carattere e… -