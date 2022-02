Italiano difende il giocatore: “Lui non si discute! I campionati non finiscono a gennaio” (Di domenica 20 febbraio 2022) Reduce dalla vittoria sull’Atalanta nel lunch match di questa domenica di campionato, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Protagonista di un periodo complicatissimo tra errori ed espulsioni, il portiere Bartlomiej Dragowski è tornato oggi titolare tra i pali per via dell’assenza del collega di reparto Pietro Tarracciano. Sulla questione ha detto la sua l’allenatore viola, intervenuto a favore del giocatore polacco: “Io sono contento per Dragowski, gli ho detto che i campionati non finiscono a gennaio. Ha vissuto un momento particolare, ma il suo valore non si discute: oggi ha fatto una gran parata e ha distribuito bene i palloni“. Dragowski, Fiorentina, Serie A PARLA IL DS Dalla parte dell’estremo difensore classe ’97 si è schierato anche il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Reduce dalla vittoria sull’Atalanta nel lunch match di questa domenica di campionato, il tecnico della Fiorentina Vincenzoha parlato in conferenza stampa. Protagonista di un periodo complicatissimo tra errori ed espulsioni, il portiere Bartlomiej Dragowski è tornato oggi titolare tra i pali per via dell’assenza del collega di reparto Pietro Tarracciano. Sulla questione ha detto la sua l’allenatore viola, intervenuto a favore delpolacco: “Io sono contento per Dragowski, gli ho detto che inon. Ha vissuto un momento particolare, ma il suo valore non si discute: oggi ha fatto una gran parata e ha distribuito bene i palloni“. Dragowski, Fiorentina, Serie A PARLA IL DS Dalla parte dell’estremo difensore classe ’97 si è schierato anche il ...

