Italia, questionario Cgie-Italents sui connazionali all’estero (Di domenica 20 febbraio 2022) Ricavare informazioni più precise sulle caratteristiche della nuova e della vecchia emigrazione, di fornire indicazioni utili ad approfondire la conoscenza di aspettative, timori, opinioni dei tanti e crescenti giovani e meno giovani che ogni anno varcano in uscita le frontiere del nostro Paese o che lì vi risiedono da molto tempo. Sono gli obiettivi del questionario curato dall’Associazione Italents e dal Consiglio Generale degli Italiani all’estero (Cgie), rivolto agli Italiani residenti all’estero e disponibile sul portale Cgieonline.it (https://www.Cgieonline.it/questionario/). “Abbiamo bisogno di saperne di più”, fa sapere il Cgie che propone la rilevazione sulla base di un metodo già sperimentato ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) Ricavare informazioni più precise sulle caratteristiche della nuova e della vecchia emigrazione, di fornire indicazioni utili ad approfondire la conoscenza di aspettative, timori, opinioni dei tanti e crescenti giovani e meno giovani che ogni anno varcano in uscita le frontiere del nostro Paese o che lì vi risiedono da molto tempo. Sono gli obiettivi delcurato dall’Associazionee dal Consiglio Generale deglini), rivolto aglini residentie disponibile sul portaleonline.it (https://www.online.it//). “Abbiamo bisogno di saperne di più”, fa sapere ilche propone la rilevazione sulla base di un metodo già sperimentato ...

Advertising

alessia_alunno : RT @lauraandreoli80: ?? Invito per i pazienti con #Lupus ?? Questionario sulla #fotosensibilità ?? Disponibile in italiano ???? Solo 10 minut… - ElenaNikiUK : RT @lauraandreoli80: ?? Invito per i pazienti con #Lupus ?? Questionario sulla #fotosensibilità ?? Disponibile in italiano ???? Solo 10 minut… - RMD_clinic : RT @lauraandreoli80: ?? Invito per i pazienti con #Lupus ?? Questionario sulla #fotosensibilità ?? Disponibile in italiano ???? Solo 10 minut… - SavinoSciascia : RT @lauraandreoli80: ?? Invito per i pazienti con #Lupus ?? Questionario sulla #fotosensibilità ?? Disponibile in italiano ???? Solo 10 minut… - CRMR_RESO : RT @lauraandreoli80: ?? Invito per i pazienti con #Lupus ?? Questionario sulla #fotosensibilità ?? Disponibile in italiano ???? Solo 10 minut… -