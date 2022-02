Italia Norvegia 2-1 LIVE: Giacinti vicina al tris (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Algarve di Faro il match valido per la seconda giornata di Algarve Cup 2022 tra Italia e Norvegia femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Alvarve di Faro, Italia e Norvegia femminile si affrontano nel match valido per la seconda giornata di Algarve Cup 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Norvegia femminile 2-1 10 Gol Giacinti – Spettacolare girata al volo sul cross da destra di Lenzini. Pallone in rete, nulla da fare per Fiskerstrand 20? Reazione Norvegia – Che ha guadagnato un po’ di campo e cerca di creare occasioni pericolose 28? Gol Caruso – Colpo di tacco di Girelli a smarcare la compagna che sul filo del fuorigioco batte Fiskerstrand 45+2? Gol Ildhusoy – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Algarve di Faro il match valido per la seconda giornata di Algarve Cup 2022 trafemminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Alvarve di Faro,femminile si affrontano nel match valido per la seconda giornata di Algarve Cup 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesifemminile 2-1 10 Gol– Spettacolare girata al volo sul cross da destra di Lenzini. Pallone in rete, nulla da fare per Fiskerstrand 20? Reazione– Che ha guadagnato un po’ di campo e cerca di creare occasioni pericolose 28? Gol Caruso – Colpo di tacco di Girelli a smarcare la compagna che sul filo del fuorigioco batte Fiskerstrand 45+2? Gol Ildhusoy – ...

Advertising

inablackxout : questa sarà l'unica partita di calcio Italia-Norvegia che vedrò nella mia vita quindi me la godo - BMVPedrita : @k_altan Yes abbiamo scritto la stessa cosa. È esattamente così: zero problemi per entrare in Norvegia e plf + gree… - BMVPedrita : @GretaForse @k_altan allora: ho connesso i neuroni e visto che il dPLF serve solo per tornare in Italia dai paesi d… - gilnar76 : Italia Norvegia femminile 2-1 LIVE: azzurre sorprese prima dell’intervallo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Nicolet39750675 : RT @Phil_83: in #Inghilterra,#Danimarca,#Svezia,#Norvegia,#Islanda e presto in #Finlandia è piena normalità, come pure in #Svizzera restano… -