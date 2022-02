Italia femminile, Bertolini: «Ragazze brave e intelligenti. Ora la finale» (Di domenica 20 febbraio 2022) Le parole della ct azzurra dopo la Norvegia Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato dopo la vittoria delle azzurre contro la Norvegia. Mercoledì Gama e compagne affronteranno la Svezia nella finale di Algarve Cup. Le sue parole: «Faccio i complimenti alle Ragazze, sono state brave e intelligenti, hanno interpretato il match nel modo giusto perché contro un avversario così fisico era necessario mettere in campo tutte le nostre capacità tecnico-tattiche. Anche chi è entrato nella ripresa ha fatto bene, e sono contenta che le più giovani abbiano potuto fare esperienza. Ci godiamo questa vittoria e non vediamo l’ora di disputare la finale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Le parole della ct azzurra dopo la Norvegia Milena, ct dell’, ha parlato dopo la vittoria delle azzurre contro la Norvegia. Mercoledì Gama e compagne affronteranno la Svezia nelladi Algarve Cup. Le sue parole: «Faccio i complimenti alle, sono state, hanno interpretato il match nel modo giusto perché contro un avversario così fisico era necessario mettere in campo tutte le nostre capacità tecnico-tattiche. Anche chi è entrato nella ripresa ha fatto bene, e sono contenta che le più giovani abbiano potuto fare esperienza. Ci godiamo questa vittoria e non vediamo l’ora di disputare la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ItaliaTeam_it : Due medaglie olimpiche storiche, le prime per il pattinaggio di velocità #ItaliaTeam a livello femminile, l’orgogli… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - AlinejadMasih : Be My Voice. Arriva in Italia, il 7 marzo, il documentario sulla condizione femminile in Iran. La storia di Masih A… - junews24com : Algarve Cup: finale tra Italia e Svezia, sarà derby bianconero - - ptrckpccnn : @falcon82 credo lo stesso per cui la squadra di softball femminile che allena il marito di mia madre sia pieno di l… -