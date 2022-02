Irene Ferri in lacrime a “Verissimo”: «Mio padre scomparso il giorno dopo la nascita di mio figlio» (Di domenica 20 febbraio 2022) Irene Ferri ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice è protagonista sul piccolo schermo della fiction Fosca Innocenti. Irene Ferri ospite a “Verissimo” Irene Ferri ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale Cinque ha parlato delle sua infanzia: «Da piccola – ha spiegato – ho sempre intrattenuto ma non ho mai pensato che potesse diventare una cosa naturale in casa mia. Mia madre sognava Hollywood ma perché poi così ci sarebbe potuta andare lei. Era una vera dura». Momento molto difficile la perdita del padre, che Irene ha raccontato commossa: «Ho perso papà esattamente quindici anni fa. E’ stato difficilissimo perché mio figlio è nato il ... Leggi su blog.libero (Di domenica 20 febbraio 2022)ospite di “” di Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice è protagonista sul piccolo schermo della fiction Fosca Innocenti.ospite a “ospite di “” di Silvia Toffanin su Canale Cinque ha parlato delle sua infanzia: «Da piccola – ha spiegato – ho sempre intrattenuto ma non ho mai pensato che potesse diventare una cosa naturale in casa mia. Mia madre sognava Hollywood ma perché poi così ci sarebbe potuta andare lei. Era una vera dura». Momento molto difficile la perdita del, cheha raccontato commossa: «Ho perso papà esattamente quindici anni fa. E’ stato difficilissimo perché mioè nato il ...

