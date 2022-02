Iran, l’Italia può tornare il primo partner europeo. Parla Pasca di Magliano (Di domenica 20 febbraio 2022) Le dichiarazioni dell’ambasciatore Iraniano in Italia Hamid Bayat non lasciano dubbi interpretativi: “prima dell’abbandono dell’accordo nucleare da parte degli Usa, le relazioni commerciali tra Iran e Italia erano cresciute in meno di due anni da un miliardo di euro a 5,1 miliardi di euro”. Bayat, a margine di un’intervista all’Ansa in occasione del 43esimo anniversario della Rivoluzione islamica nel suo Paese (11 febbraio, ndr), ha anche detto “vedo possibile per l’Italia riconquistare la posizione occupata nel periodo precedente le sanzioni”. Oggi, a tre anni dall’abbandono del mercato Iraniano di numerose imprese italiane come conseguenza laterale del ritiro dal Jcpoa degli Stati Uniti, le condizioni economiche di Teheran hanno registrato importanti cambiamenti. Nonostante le crescenti difficoltà politiche ... Leggi su formiche (Di domenica 20 febbraio 2022) Le dichiarazioni dell’ambasciatoreiano in Italia Hamid Bayat non lasciano dubbi interpretativi: “prima dell’abbandono dell’accordo nucleare da parte degli Usa, le relazioni commerciali trae Italia erano cresciute in meno di due anni da un miliardo di euro a 5,1 miliardi di euro”. Bayat, a margine di un’intervista all’Ansa in occasione del 43esimo anniversario della Rivoluzione islamica nel suo Paese (11 febbraio, ndr), ha anche detto “vedo possibile perriconquistare la posizione occupata nel periodo precedente le sanzioni”. Oggi, a tre anni dall’abbandono del mercatoiano di numerose imprese italiane come conseguenza laterale del ritiro dal Jcpoa degli Stati Uniti, le condizioni economiche di Teheran hanno registrato importanti cambiamenti. Nonostante le crescenti difficoltà politiche ...

Advertising

ENAPAY_2 : --> sanzionando l’Iran, sostenendo la rivoluzione in Ucraina. , e così. Non è andata bene. Non possiamo dire di non… - Stefano66293 : @AzzurraBarbuto Più che il mondo intero preciserei Italia. In questi 24 mesi sono stato in USA, Tanzania, Taiwan, T… - AlfonCasal : @UnshamedM @PoliticaPerJedi Non c'è nessuno che la segue? Un badante un infermiere? L'hanno abbandonato tutti? Poss… - 000Rizzo : In #Italia discutiamo #greenpass (e siamo rimasti l'unico paese), per la #CannabisLegale e altre'becerie'... In at… - leopadanofe : @__SoloMe__ @lllll66099563 Più o meno in ordine decrescente di influenza globale: USA, Cina, Russia, Giappone, Regn… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran l’Italia Iran: riapre un grande sbocco commerciale per l'Italia Lanterna