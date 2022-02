Inter-Sassuolo | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

(Di domenica 20 febbraio 2022)è la gara della 26a giornata di campionato diA 21-22, che al “Meazza” prenderà avvio alle 18.00 di questa sera. Gli uomini di Inzaghi sono chiamati a prendersi i tre punti, per non perdere terreno rispetto alle altre. Gli ospiti, dal canto loro, hannoesse a ben figurare, magari mettendo la parola “fine”, al proprio periodo senza vittorie. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara e come i due tecnici potrebbero decidere di schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità diDopo la vittoria fatta registrare in casa contro il Venezia (2-1), l’ha prima perso nel derby cittadino contro il Milan (2-1) e poi, sabato scorso, pareggiato al “Maradona” contro il Napoli per 1-1, in virtù dei gol firmati da Insigne su rigore per i ...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - FBiasin : Oggi l’#Inter contro il #Sassuolo dovrà ovviare all’unico vero limite della sua rosa: un’alternativa a #Brozovic.… - Gugliel70543082 : @maremmimpestata Buona domenica Rossella????Ore 18 Inter Sassuolo - OrinAcm : RT @Alezzzzio7: Sassuolo vs Inter tonight - sogniappesi1985 : RT @InterOlogy1908: Il preview di #InterSassuolo è OUT! di @chiaramazzolenl ??????? #ForzaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

... alle 15 è in programma lo scontro diretto per la salvezza tra Venezia e Genoa, alle 18 c'èe nel posticipo delle 20.45 la Lazio giocherà in casa dell'Udinese. Qui sotto analizzeremo ...Alle 15 Genoa - Venezia, alle 18. Il match serale delle 20.45 è Udinese - Lazio. Domani altre due partite: Cagliari - Napoli alle 19 e Bologna - Spezia alle 21. Il tabellino di ...Una conferma arriva anche dal 'Corriere dello Sport' che fa il punto sulla trattativa per portare Scamacca all'Inter. Il Sassuolo per Gianluca Scamacca chiede 40 milioni di euro, i nerazzurri per ...Dopo la delusione per la sconfitta interna contro il Liverpool (con la soddisfazione di aver giocato per lungo tempo alla pari con una delle migliori squadre in Europa, ma l’amarezza di non aver ...